Коронавірус може зірвати ще 2 матчі АПЛ за участі грандів – у двох командах є хворі на COVID-19
Пандемія коронавірусу продовжує вражати клуби Англійської Прем'єр-ліги.
Перенесений поєдинок 1-го туру АПЛ Бернлі – Манчестер Юнайтед та матч 18-го туру Манчестер Сіті – Брайтон ризикують бути скасованими.
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Наставник Бернлі Шон Дайч повідомив про кілька випадків коронавірусу в команді перед матчем Кубка Англії проти МК Донс, який має відбутись вже 9 січня. Схожа ситуація і в Брайтона, повідомляє журналіст Енді Нейлор у своєму твіттері.
Зазначимо, що раніше випадки коронавірусу були у Фулхемі, Ньюкаслі та Астон Віллі. Загалом, через COVID-19 було скасовано 6 матчів АПЛ.
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