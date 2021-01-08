Перенесений поєдинок 1-го туру АПЛ Бернлі – Манчестер Юнайтед та матч 18-го туру Манчестер Сіті – Брайтон ризикують бути скасованими.

Астон Вілла – Ліверпуль: "віллани" можуть провести матч Кубка Англії молодіжною командою через спалах COVID-19

Наставник Бернлі Шон Дайч повідомив про кілька випадків коронавірусу в команді перед матчем Кубка Англії проти МК Донс, який має відбутись вже 9 січня. Схожа ситуація і в Брайтона, повідомляє журналіст Енді Нейлор у своєму твіттері.

Зазначимо, що раніше випадки коронавірусу були у Фулхемі, Ньюкаслі та Астон Віллі. Загалом, через COVID-19 було скасовано 6 матчів АПЛ.

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PRESS | The gaffer on the COVID-19 pandemic.



"We have a couple of cases, which could affect us over the next few days, it's a tough challenge for all, so we're having to be wise and push the rules as hard as we can, to stop any future cases."



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