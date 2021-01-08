Коронавирус может сорвать еще 2 матча АПЛ с участием грандов – в двух командах есть больные COVID-19
Пандемия коронавируса продолжает поражать клубы Английской Премьер-лиги.
Перенесенный поединок 1-го тура АПЛ Бернли – Манчестер Юнайтед и матч 18-го тура Манчестер Сити – Брайтон рискуют быть отменены.
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Наставник Бернли Шон Дайч сообщил о нескольких случаях коронавируса в команде перед матчем Кубка Англии против МК Донс, который должен состояться уже 9 января. Похожая ситуация и у Брайтона, сообщает журналист Энди Нейлор в своем твиттере.
Отметим, что ранее случаи коронавируса были в Фулхэме, Ньюкасле и Астон Вилле. В общем, через COVID-19 было отменено 6 матчей АПЛ.
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