Перенесенный поединок 1-го тура АПЛ Бернли – Манчестер Юнайтед и матч 18-го тура Манчестер Сити – Брайтон рискуют быть отменены.

Астон Вилла – Ливерпуль: "вилланы" могут провести матч Кубка Англии молодежной командой из-за вспышки COVID-19

Наставник Бернли Шон Дайч сообщил о нескольких случаях коронавируса в команде перед матчем Кубка Англии против МК Донс, который должен состояться уже 9 января. Похожая ситуация и у Брайтона, сообщает журналист Энди Нейлор в своем твиттере.

Отметим, что ранее случаи коронавируса были в Фулхэме, Ньюкасле и Астон Вилле. В общем, через COVID-19 было отменено 6 матчей АПЛ.

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PRESS | The gaffer on the COVID-19 pandemic.



"We have a couple of cases, which could affect us over the next few days, it's a tough challenge for all, so we're having to be wise and push the rules as hard as we can, to stop any future cases."



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