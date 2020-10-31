Римський клуб продовжує страждати від COVID-19. За результатами останнього тестування підтверджено ще кілька позитивних випадків.

У п'ятницю, 30 жовтня, гравці та персонал Лаціо пройшли планове тестування на коронавірус. Кілька тестів показали позитивний результат. Нові інфіковані, кількість яких не уточнюється, відправлені на самоізоляцію.

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Сьогодні буде проведено повторне тестування, за підсумками якого стане відомий список гравців, що зможуть взяти участь у виїзному поєдинку з Торіно. Матч запланований на завтра, 1 листопада, інформує офіційний сайт клубу.

Зазначається, що наразі питання щодо перенесення гри не підіймалося. Нагадаємо, раніше одразу 12 гравців Лаціо не поїхали в Брюгге на матч Ліги чемпіонів, у якому підопічні Сімоне Індзагі здобули нічию 1:1.

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