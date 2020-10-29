Фулбек збірної України міг стати героєм Брюгге в матчі Ліги чемпіонів проти Лаціо (1:1). Але не став...

Все завершилося нічиєю, однак в другому таймі бельгійці явно переважали суперника та мали хороші шанси вирвати сенсаційну перемогу. Один з таких змарнував Едуард Соболь. Українець після прострілу Д'ятта опинився перед порожніми воротами, але влучно пробити в дотик з гострого кута не зумів. Залишилося лише схопитися за голову.

Бельгійський експерт Том Баудевіл в коментарі Sporza відреагував на цей епізод: "Пара форвардів Денніс і Де Кетеларе добре навантажували центр, але там у Лаціо були три центрбеки. Можливо, краще було б поставити зліва хорошого вінгера, а не віддавати весь фланг на відкуп Соболю".

Брюгге зіграв проти знекровленого Лаціо за схемою 3-5-2. Соболь вийшов у стартовому складі на позиції лівого латераля та більшість ігрового часу провів на чужій половині поля. Намагався загострювати, але його передачі у чужий штрафний майданчик рідко знаходили адресатів. Всі 5 кросів Едуарда виявилися неточними.

Під завісу зустрічі Соболь все ж вивів партнера на удар. Де Кетеларе прийняв пас від українця, елегантно обіграв Пароло, але постріл заблокували. В актив ексгравця Шахтаря також можна записати 3 вдалі спроби дриблінгу та 70% виграних дуелей на землі (у повітрі ситуація гірша).

Статистичні портали вивели Едуарду посередні оцінки – WhoScored і SofaScore поставили 6.7.

Італійська преса також не подарувала Соболю високих балів. Середня оцінка трьох провідних газет – 5.5.

Найщедрішою виявилася La Gazzetta dello Sport. "Багато бігав, приносив команді користь, але змарнував грандіозний момент", – пише про українця GdS і ставить 6 балів.

Tuttosport оцінив роботу нашого земляка в 5.5 – другий найгірший в основі господарів. "Не влучив у порожні ворота. Протилежний фланг Брюгге виглядав краще", – пишуть туринці.

А видання Corriere dello Sport взагалі поставило Соболю найгіршу оцінку серед бельгійців (5). "Створював проблеми, моментами діяв ефективно, але в його зоні Лаціо почувався спокійніше", – додає CdS.

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