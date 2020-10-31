Римский клуб продолжает страдать от COVID-19. По результатам последнего тестирования подтверждено еще несколько положительных случаев.

В пятницу, 30 октября, игроки и персонал Лацио прошли плановое тестирование на коронавирус. Несколько тестов показали положительный результат. Новые инфицированные, количество которых не уточняется, отправлены на самоизоляцию.

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Сегодня будет проведено повторное тестирование, по итогам которого станет известен список игроков, которые смогут принять участие в выездном поединке с Торино. Матч запланирован на завтра, 1 ноября, информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что в настоящее время вопрос о переносе игры не поднимался. Напомним, ранее сразу 12 игроков Лацио не поехали в Брюгге на матч Лиги чемпионов, в котором подопечные Симоне Индзаги добыли ничью 1:1.

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