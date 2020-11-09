В кінці першого тайму капітан киян Сергій Сидорчук грубо зіграв у підкаті проти Корнієнка, за що був вилучений з поля. Віктор з'явився на полі після перерви, але вже за кілька хвилин був змушений попросити заміну.

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Сьогодні стало відомо, що Корнієнко вилетів щонайменше до кінця календарного року. Гравець у своєму Інстаграмі опублікував фото травмованої ноги і залишив чіткий месседж тим, хто сумнівався в жорсткості фолу.

"Високо не злітали, тому політ нормальний. Дякую усім за переживання. Далі – більше! Такі моменти роблять нас сильнішими. Тим, хто радіє нашим поразкам, передаю вітання і хочу сказати, що ви – заздрісні миші. Не зламаний, але поранений", – написав Корнієнко

Нагадаємо, що досі своє відновлення від травми продовжує інший лівий захисник Шахтаря – Ісмаїлі. Саме бразильця замінив Корнієнко, ставши справжнім відкриттям нинішнього сезону, в якому вже зіграв за донеччан 10 матчів і віддав 2 результативні передачі.

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