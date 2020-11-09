В конце первого тайма капитан киевлян Сергей Сидорчук грубо сыграл в подкате против Корниенко, за что был удален с поля. Виктор появился на поле после перерыва, но уже через несколько минут был вынужден попросить замену.

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Сегодня стало известно, что Корниенко вылетел минимум до конца календарного года. Игрок в своем Инстаграме опубликовал фото травмированной ноги и оставил четкий месседж тем, кто сомневался в жесткости фола.

"Высоко не летали, поэтому полет нормальный. Спасибо всем за переживания. Дальше – больше! Такие моменты делают нас сильнее. Тем, кто радуется нашим поражениям, передаю привет и хочу сказать, что вы – завистливые мыши. Не сломлен, но ранен", – написал Корниенко.

Напомним, что до сих пор свое восстановление от травмы продолжает другой левый защитник Шахтера – Исмаили. Именно бразильца заменил Корниенко, став настоящим открытием нынешнего сезона, в котором уже сыграл за дончан 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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