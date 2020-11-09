"Корнієнко отримав травму в кінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок гомілкостопу з частковим пошкодженням межберцевого синдесмозу.

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В даному випадку футболіст був за крок від оперативного втручання. Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками займе від 4 до 6 тижнів", – зазначив Скібінський у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, що досі своє відновлення від травми продовжує інший лівий захисник Шахтаря – Ісмаїлі. Саме бразильця замінив Корнієнко, ставши справжнім відкриттям нинішнього сезону, в якому вже зіграв за донеччан 10 матчів і віддав 2 результативні передачі.

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