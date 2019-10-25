"Навіть таксисти знали, завдяки чому можна обіграти Копенгаген", або Київ – загадка природи: реакція на провал Динамо

Динамо зіграло внічию з Копенгагеном в 3-му турі Ліги Європи 2019/20. "Футбол 24" зібрав реакцію експертів, журналістів та вболівальників на гру команди Михайличенка.

В матчі лідерів групи B Динамо та Копенгаген розійшлися миром та продовжують очолювати квартет з 5-ма очками. Втім, після перемоги Мальме над Лугано інтрига в боротьбі за плей-офф суттєво загострилася, адже шведи відстають від дуету лідерів лише на 1 бал.

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Кияни перервали свою "суху" серію, пропустивши у власні ворота вже на 2-й хвилині поєдинку. На щастя, в другій половині гри гол Артема Шабанова дозволив динамівцям здобути важливе очко в протистоянні з головним конкурентом. Користувачі соцмереж прогнозовано залишилися незадоволеними рівнем гри підопічних Михайличенка. До слова, сам тренер також заявив, що не надто вдоволений як грою, так і результатом.

Колишній ведучий програми Проспорт Євген Зінченко відзначає, що кияни опустилися до рівня Копенгагена та Динамо Загреб.

все добре, все в порядку. просто ми тепер на одному рівні з Динамо Загреб та Копенгагеном. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) October 24, 2019

Журналіст Ігор Циганик був лаконічним – він назвав гру Динамо дуже слабкою.

Олександрія респект, Динамо дуже слабенько — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) October 24, 2019

Агент В'ячеслав Заховайло вважає, що зайвий раз критикувати гру команди не потрібно – на його думку, кияни демонструють свій максимум. Втім, без різких фраз все одно не обійшлося.

Блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко назвав результат справедливим. На його думку, на полі були боротьба та біганина, але не футбол. Крім того, Тищенко розмірковує, чому хоча б на 10-15 хвилин не вийшли Микола Шапаренко та Георгій Цітаішвілі.

На думку журналіста Кирила Крижановського, гра киян була слабкою, особливо в першому таймі. Також він відзначив відсутність спроб тренерського штабу бодай щось змінити та натякнув, що 6 млн євро просиділи в запасі весь матч (очевидно, мова йде про Соля та Жерсона Родрігеса – прим. "Футбол 24").

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На завершення Крижановський додав, що нічия в Данії буде для такого Динамо хорошим результатом.

Руслан Свірін підкреслив, що результат матчу влаштував Копенгаген. "Не навчилися ще гравці сьогоднішнього Динамо в туман перемагати після пропущеного м'яча", – підсумував журналіст.

Не навчилися ще гравці сьогоднішнього Динамо Київ в туман перемагати після пропущеного м'яча. Добре, хоч показали вміння реалізовувати стандарти. Копенгаген повністю влаштував результат, це і тренер не приховував перед матчем. А "хто ж лідер групи" тепер з'ясовуватимуть у Данії. pic.twitter.com/9wgfvr2dtx — Ruslan Svirin (@Sribnok) October 24, 2019

Вокаліст відомого гурту ТНМК Олександр Сидоренко ("Фоззі") не втримався від тролінгу. "А мені сподобалося Динамо. Різко, агресивно, в темп, а який лось 99 номер, як він протягнув м'яч через все поле! Короче, я про Динамо Загреб. Київ – загадка природи", – написав шоумен.

А от дописи окремих вболівальників можна охарактеризувати фразою: "На грані фолу".

Виявляється, у всьому винен київський туман.

Дехто вимагає радикальних заходів.

А хтось просто ностальгує за великою командою.

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