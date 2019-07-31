Корейські вболівальники готують позов на 50 мільйонів євро через неучасть Роналду у товариському матчі

Південнокорейські вболівальники подали в суд після товариського матчу між Ювентусом та зірками К-ліги (3:3).

Шанувальники Кріштіану Роналду залишилися вкрай невдоволеними відсутністю португальця на футбольному полі. Близько 60 тисяч уболівальників прийшли на стадіон у Сеулі, щоб побачити гру одного з найкращих футболістів в історії.

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Участь португальця у грі була прописана в контракті між сторонами, однак зірковий форвард так і не вийшов на поле у спарингу. Ювентус заявив, що у Роналду було незначне пошкодження м'язів, тому тренерський штаб не захотів ризикувати його здоров'ям. Тепер уболівальники готують судовий позов з вимогою про компенсацію, яка може перевищити 50 мільйонів євро.

Про це розповів адвокат Кім Мін-Кі, який готує позов від імені фанів: "Багато людей купували квитки лише для того, щоб побачити Роналду. Наразі у нас є два позивачі, які подали в суд на компанію, але сьогодні мені телефонують багато людей, і я припускаю, що буде ще близько 60 тисяч.

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Зазвичай в таких випадках позивачам повертають лише вартість квитків, але вважаю це особливим випадком, оскільки компанія, яка організовувала зустріч, використовуючи неправдиву рекламу, скористалася почуттями фанатів Роналду".

Згідно з позовом, Кім вимагає повернення 52,40 євро за квиток, 0,76 євро за комісію і виплати 760 євро кожному вболівальнику моральної компенсації.

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