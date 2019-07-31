Корейские болельщики готовят иск на 50 миллионов евро из-за неучастия Роналду в товарищеском матче

Южнокорейские болельщики подали в суд после товарищеского матча между Ювентусом и звездами К-лиги (3:3).

Поклонники Криштиану Роналду остались крайне недовольны отсутствием португальца на футбольном поле. Около 60 тысяч болельщиков пришли на стадион в Сеуле, чтобы увидеть игру одного из лучших футболистов в истории.

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Участие португальца в игре было прописано в контракте между сторонами, однако звездный форвард так и не вышел на поле в спарринге. Ювентус заявил, что у Роналду было незначительное повреждение мышц, поэтому тренерский штаб не захотел рисковать его здоровьем. Теперь болельщики готовят судебный иск с требованием о компенсации, которая может превысить 50 миллионов евро.

Об этом рассказал адвокат Ким Мин-Ки, который готовит иск от имени фанатов: "Многие люди покупали билеты только для того, чтобы увидеть Роналду. Сейчас у нас есть два истца, которые подали в суд на компанию, но сегодня мне звонят многие, и я предполагаю, что будет еще около 60 тысяч.

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Обычно в таких случаях истцам возвращают только стоимость билетов, но я считаю это особым случаем, поскольку компания, которая организовывала встречу, используя ложную рекламу, воспользовалась чувствами фанатов Роналду".

Согласно иску, Ким требует возврата 52,40 евро за билет, 0,76 евро за комиссию и выплаты 760 евро каждому болельщику моральной компенсации.

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