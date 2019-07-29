Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду зробив кілька гучних заяв на церемонії нагородження від іспанського видання Marca.

Іспанське видання запросило Кріштіану на нагородження найкращих спортсменів за версією Marca. На церемонії португальцю вручили приз "Легенда".

Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда"

"Цей трофей посяде дуже хороше місце в моєму музеї. Мадрид – особливе місто. Я багато подорожую, але таких міст, як Мадрид, небагато. Цей трофей виріс з того, що я зробив у Мадриді. Це іспанський трофей, і для мене це честь.

Спасибі всім, хто допоміг мені цього досягти, для мене це гордість. Сподіваюся незабаром повернутися в Мадрид", – сказав Роналду.

Після промови португальця, слово передали юному вболівальнику який задавав питання Кріштіану. Хлопець зізнався, що дуже шкодує про відхід 34-річного форварда з Реала, на що Роналду відповів: "Я теж".

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон