toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала

22:13 910 Читать на русском
Роналду зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала
Кріштіану Роналду / Фото Marca

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду зробив кілька гучних заяв на церемонії нагородження від іспанського видання Marca.

Іспанське видання запросило Кріштіану на нагородження найкращих спортсменів за версією Marca. На церемонії португальцю вручили приз "Легенда".

Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда"

"Цей трофей посяде дуже хороше місце в моєму музеї. Мадрид – особливе місто. Я багато подорожую, але таких міст, як Мадрид, небагато. Цей трофей виріс з того, що я зробив у Мадриді. Це іспанський трофей, і для мене це честь.

Спасибі всім, хто допоміг мені цього досягти, для мене це гордість. Сподіваюся незабаром повернутися в Мадрид", – сказав Роналду.

Після промови португальця, слово передали юному вболівальнику який задавав питання Кріштіану. Хлопець зізнався, що дуже шкодує про відхід 34-річного форварда з Реала, на що Роналду відповів: "Я теж".

Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон

blog_ava
Байдужість, німецька лінь та епідемія травм, від якої виграє лише Лунін: чому Реал ризикує провалити наступний сезон
19:00
6869
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
37
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук