Форвард з корейського чемпіонату геніально затролив Роналду – португалець оцінив жарт і нагородив зухвальця

Виявляється, гравці К-Ліги обдаровані чудовим почуттям гумору.

Ювентус провів спаринг із збірною південнокорейської ліги. Команди влаштували справжній трилер на полі і потішили вболівальників голепадом (3:3).

Ювентус не впорався із зірками південнокорейської ліги у спарингу

Родзинкою матчу став другий гол гравців К-Ліги. Перед свистком на перерву бразильський форвард Чезінья вивів корейців вперед і відсвяткував гол в стилі Кріштіану Роналду, розвівши руки після характерного стрибка.

Зірковий форвард спостерігав за цим зухвальством з лави запасних. У перерві матчу португалець подарував Чезіньї свою футболку, з чого можна зробити висновок, що тролінг вдався.

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