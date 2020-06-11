Кополовець: Якби Павелко не прийшов на конференцію ПФЛ, швидше за все, була б різанина

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів, як вплинула присутність президента УАФ Андрія Павелка на рішення клубів голосувати за відновлення Першої ліги.

"На позицію нашого клубу вплинув прихід Андрія Павелка. Він потужно, конкретно прийшов. Сказав про всі моменти, які ми раніше хотіли почути. Сказав, що будуть допомагати у разі якихось проблем під час карантину, якщо хтось із гравців захворіє і так далі.

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Ми чітко розуміли, за що голосуємо. Мені дуже шкода, що він не прийшов два тижні тому. Після його приходу була конкретика. А раніше – як ті барани: ходимо, гриземося.

Ми дійсно хочемо грати, хочемо догравати сезон. Адже футболісти вже втомились сидіти від цієї невизначеності. Я їду, мені хлопці кажуть: "Мішаня, давай вже якесь рішення, тому що всі реально втомилися". Але до сьогоднішнього дня ми не чули жодної конкретики – якщо захворіють футболісти або закриють місто.

Якби Павелко сьогодні не прийшов, то, швидше за все, була б різанина, гризня і ніякого конструктиву. Але президент УАФ змінив все. Коли я їхав до Києва і дізнався, що на засіданні буде Павелко, у мене відразу піднявся настрій. Я зрозумів, що все буде вирішено. Макарову ніхто жодних гарантій не давав. Тепер же ми знаємо, що якщо завтра хтось захворіє, чемпіонат повинні дограти", – сказав Кополовець у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, сьогодні, під час зустрічі представників клубів ПФЛ було прийнято два рішення: Перша ліга відновлює сезон 2019/20, а Друга ліга припиняє поточний чемпіонат.

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