Кополовец: Если бы Павелко не пришел на конференцию ПФЛ, скорее всего, была бы поножовщина

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал, как повлияло присутствие президента УАФ Андрея Павелко на решения клубов голосовать за возобновление Первой лиги.

"На позицию нашего клуба повлиял приход Андрея Павелко. Он мощно, конкретно пришел. Сказал обо всех моментах, которые мы раньше хотели услышать. Сказал, что будут помогать в случае каких-либо проблем во время карантина, если кто-то из игроков заболеет и так далее.

Павелко: Доигрывание Первой лиги пройдет в быстром темпе

Мы четко понимали, за что голосуем. Мне очень жаль, что он не пришел две недели назад. После его прихода была конкретика. А раньше – как те бараны: ходим, грыземся.

Мы действительно хотим играть, хотим доигрывать сезон. Ведь футболисты уже устали сидеть от этой неопределенности. Я еду, мне ребята говорят: "Мишаня, давай уже какое-то решение, потому что все реально устали". Но до сегодняшнего дня мы не слышали никакой конкретики – если заболеют футболисты или закроют город.

Если бы Павелко сегодня не пришел, то, скорее всего, была бы поножовщина, грызня и никакого конструктива. Но президент УАФ изменил все. Когда я ехал в Киев и узнал, что на заседании будет Павелко, у меня сразу поднялось настроение. Я понял, что все будет решено. Макарову никто никаких гарантий не давал. Теперь же мы знаем, что если завтра кто-то заболеет, чемпионат должны доиграть", – сказал Кополовец в комментарии изданию Footboom.

Напомним, сегодня во время встречи представителей клубов ПФЛ было принято два решения: Первая лига возобновляет сезон 2019/20, а Вторая лига прекращает текущий чемпионат.

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