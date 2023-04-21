"Зараз я перестав дивитися матчі Динамо, тому що просто нецікаво. Вони у кожному поєдинку можуть втратити очки, навіть з аутсайдерами. Коли таке востаннє було, я не пригадую.

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Думаю, Динамо потрібні глобальні реформи, їм потрібно брати приклад з Шахтаря. У донецькому клубі футболісти йдуть плавно, відбувається зміна, а в Динамо якась метушня. Незрозуміло, що відбувається! Я б назвав це так – лебідь, рак і щука. Кожен тягне на себе, а команди нема.

Від Динамо залишилась тільки назва, їм потрібне нове дихання. Це тінь того величного Динамо, яке будувалось поколіннями. Я не знаю, чи потрібно Суркісу продавати Динамо. Можливо, він і хоче, але тут питання, хто може купити за великі гроші.

Наскільки я знаю, там не тільки Суркіси все вирішують, є ще й стара гвардія. Раніше там мав акції Кравчук та Медведчук, який тоді був у СДПУ (о)", – цитує Кополовця Український футбол.

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