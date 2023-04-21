"У Луческу завжди щось не так: то переїзди не влаштовують, то ще щось. Але зараз всі команди в однакових умовах, адже в країні йде війна. Я вважаю, що він себе вичерпав у Динамо. У першому сезоні, коли він привів Динамо до чемпіонства, Луческу показав свій топ-клас. І, напевно, вже тоді йому потрібно було сказати "дякую" і рухатися в іншому напрямку.

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Мені здається, що це його останній сезон в Динамо. Хто буде наступним тренером, краще запитати у Суркіса, але, можливо, він і сам не знає. У Динамо є легенди, які зараз працюють у клубі: Гусєв, Шовковський. Можливо, новим тренером стане хтось із них. Я хочу, щоб Динамо тренував український тренер. У нас є багато хороших фахівців: Вернидуб, Скрипник, Максимов.

Тренер повинен бути на одному рівні з футболістами. Я працював з Кононовим, Маркевичем, Хуанде Рамосом і побачив класне ставлення. Коли футболіст відчуває, що тренер йому довіряє і в нього є право на помилку, то він може гори звернути.

З Луческу у Шахтарі такого не було. Він міг після будь-якої помилки відправити на трибуну матчів на десять. Так він психологічно вбивав молодих футболістів. Це було не тільки зі мною. Я розумію, що у Шахтарі тоді була класна обойма футболістів, з якими складно було конкурувати: Фернандінью, Вілліан, Дуглас Коста, Луїс Адріано, Срна. У підсумку майже всі вони заграли у топ-клубах.

Хтось казав, що Луческу звинувачував у всьому українців і вони були цапами-відбувайлами. Я підтверджую, насправді все так і було. Зараз у Луческу в Динамо просто немає вибору щодо складу. Тому у цьому плані він трошки спустився з небес на землю. Але я точно знаю, що у нього немає повного контакту з гравцями Динамо.

У Шахтарі він розмовляв зі мною дуже рідко. Луческу спілкувався в основному з легіонерами. Було доволі важко морально, коли ти знаєш, що головний тренер на тебе не розраховує. Тому я ухвалив рішення піти із Шахтаря. Я мріяв грати за збірну, чого в підсумку і досягнув", – цитує Федецького Український футбол.

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