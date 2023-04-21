"Сейчас я перестал смотреть матчи Динамо, потому что просто неинтересно. Они в каждом поединке могут потерять очки, даже с аутсайдерами. Когда такое последний раз было, я не помню.

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Думаю, Динамо нужны глобальные реформы, им нужно брать пример с Шахтера. В донецком клубе футболисты идут плавно, происходит смена, а у Динамо какая-то суматоха. Непонятно, что происходит! Я бы назвал это так – лебедь, рак и щука. Каждый тянет на себя, а команды нет.

От Динамо осталось только название, им нужно новое дыхание. Это тень того величественного Динамо, которое строилось поколениями. Я не знаю, нужно ли Суркису продавать Динамо. Может, он и хочет, но здесь вопрос, кто может купить за большие деньги.

Насколько я знаю, там не только Суркисы все решают, есть и старая гвардия. Раньше там имели акции Кравчук и Медведчук, который тогда был в СДПУ (о)", – цитирует Кополовца Український футбол.

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