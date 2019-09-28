Копенгаген залякує Динамо впевненою перемогою у матчі чемпіонату Данії

У матчі 11 туру данської Суперліги Копенгаген вдома впевнено переміг Сількеборг.

Данія. Суперліга, 11 тур

Копенгаген – Сількеборг – 4:2

Голи: Гертсен, 6 (автогол), Сотіріу, 24 (пен.), Сантос, 28, Зека, 34 – Шварц, 54, 69

Динамо розізлило Мальме – друга поспіль розгромна перемога шведів після невдачі в Лізі Європи

Копенгаген, який є суперником київського Динамо у груповому етапі Ліги Європи, вдома приймав Сількеборг. Вже у першому таймі столична команда відвантажила у ворота суперника 4 м'ячі, забиваючи голи на різний смак – як після прострілу з флангу, так і ударом з-за меж штрафного.

По перерві 30-річний форвард Сількеборга Ронні Шварц дублем повернув інтригу у матч, але Копенгаген більше не дозволив вразити свої ворота. Наразі у суперника Динамо 25 очок і 2 позиція в турнірній таблиці.