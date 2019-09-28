Копенгаген запугивает Динамо уверенной победой в матче чемпионата Дании

В матче 11 тура датской Суперлиги Копенгаген дома уверенно победил Силькеборг.

Дания. Суперлига, 11 тур

Копенгаген – Силькеборг – 4:2

Голы: Гертсен, 6 (автогол), Сотириу, 24 (пен.), Сантос, 28, Зека, 34 – Шварц, 54, 69

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Копенгаген, который является соперником киевского Динамо в групповом этапе Лиги Европы, дома принимал Силькеборг. Уже в первом тайме столичная команда отгрузила в ворота соперника 4 мяча, забивая голы на любой вкус – как после прострела с фланга, так и ударом из-за пределов штрафной.

После перерыва 30-летний форвард Силькеборга Ронни Шварц дублем вернул интригу в матч, но Копенгаген больше не позволил поразить свои ворота. Сейчас у соперника Динамо 25 очков и 2 позиция в турнирной таблице.