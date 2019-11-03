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Копенгаген перед матчем проти Динамо розгромив Сеннерюск Довбика

21:42 811 Читать на русском
Копенгаген перед матчем проти Динамо розгромив Сеннерюск Довбика
Гравці Копенгагена / Твіттер клубу

Копенгаген здобув впевнену перемогу над Сеннерюском у матчі 15 туру чемпіонату Данії.

Чемпіонат Данії, 15 тур

Копенгаген – Сеннерюск – 3:0

Голи: Біль, 18 (пен.), Сантос, 63, (пен.), Сотіріу, 86

Копенгаген у кожному з таймів отримав право на пенальті, які впевнено реалізували Біль та Сантос. Погром гостей завершив Сотіріу – на 86 хвилині кіпріот замкнув подачу Фішера зі штрафного.

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Український форвард Артем Довбик вийшов у кінцівці зустрічі на заміну, однак нічим не зміг допомогти Сеннерюску і запам'ятався лише жовтою карткою. Копенгаген продовжує погоню за лідером таблиці Мітьюлландом – розрив між командами складає чотири очки.

Нагадаємо, вже у четвер (7 листопада) клуб зі столиці Данії прийматиме київське Динамо в рамках 4 туру групового етпу Ліги Європи.

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Світ Динамо Динамо Копенгаген Копенгаген Сеннерюск Сеннерюск Артем Довбик Артем Довбик
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