Копенгаген перед матчем проти Динамо розгромив Сеннерюск Довбика

Копенгаген здобув впевнену перемогу над Сеннерюском у матчі 15 туру чемпіонату Данії.
Чемпіонат Данії, 15 тур
Копенгаген – Сеннерюск – 3:0
Голи: Біль, 18 (пен.), Сантос, 63, (пен.), Сотіріу, 86
Копенгаген у кожному з таймів отримав право на пенальті, які впевнено реалізували Біль та Сантос. Погром гостей завершив Сотіріу – на 86 хвилині кіпріот замкнув подачу Фішера зі штрафного.
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Український форвард Артем Довбик вийшов у кінцівці зустрічі на заміну, однак нічим не зміг допомогти Сеннерюску і запам'ятався лише жовтою карткою. Копенгаген продовжує погоню за лідером таблиці Мітьюлландом – розрив між командами складає чотири очки.
Нагадаємо, вже у четвер (7 листопада) клуб зі столиці Данії прийматиме київське Динамо в рамках 4 туру групового етпу Ліги Європи.
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