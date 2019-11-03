Копенгаген перед матчем против Динамо разгромил Сеннерюск Довбика

Копенгаген одержал уверенную победу над Сеннерюском в матче 15 тура чемпионата Дании.
Чемпионат Дании, 15 тур
Копенгаген – Сеннерюск – 3:0
Голы: Биль, 18 (пен.), Сантос, 63, (пен.), Сотириу, 86
Копенгаген в каждом из таймов получил право на пенальти, которые уверенно реализовали Биль и Сантос. Погром гостей завершил Сотириу – на 86 минуте киприот замкнул подачу Фишера со штрафного.
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Украинский форвард Артем Довбик вышел в концовке встречи на замену, но ничем не смог помочь Сеннерюску и запомнился лишь желтой карточкой. Копенгаген продолжает погоню за лидером таблицы Митьюлландом – разрыв между командами составляет четыре очка.
Напомним, уже в четверг (7 ноября) клуб из столицы Дании будет принимать киевское Динамо в рамках 4 тура группового етпу Лиги Европы.
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