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Копенгаген перед матчем против Динамо разгромил Сеннерюск Довбика

21:42 23 Читати українською
Копенгаген перед матчем против Динамо разгромил Сеннерюск Довбика
Игроки Копенгагена / Твиттер клуба

Копенгаген одержал уверенную победу над Сеннерюском в матче 15 тура чемпионата Дании.

Чемпионат Дании, 15 тур

Копенгаген – Сеннерюск – 3:0

Голы: Биль, 18 (пен.), Сантос, 63, (пен.), Сотириу, 86

Копенгаген в каждом из таймов получил право на пенальти, которые уверенно реализовали Биль и Сантос. Погром гостей завершил Сотириу – на 86 минуте киприот замкнул подачу Фишера со штрафного.

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Украинский форвард Артем Довбик вышел в концовке встречи на замену, но ничем не смог помочь Сеннерюску и запомнился лишь желтой карточкой. Копенгаген продолжает погоню за лидером таблицы Митьюлландом – разрыв между командами составляет четыре очка.

Напомним, уже в четверг (7 ноября) клуб из столицы Дании будет принимать киевское Динамо в рамках 4 тура группового етпу Лиги Европы.

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Мир Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Сённерьюск Сённерьюск Артем Довбик Артем Довбик
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