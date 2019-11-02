Мальме закінчив чемпіонат Швеції на другому місці – суперник Динамо не зміг вирвати титул у драматичній розв'язці сезону

Кінцівка чемпіонату Швеції подарувала неймовірну розв'язку у боротьбі за титул. Серед трьох претендентів на "корону" був і суперник Динамо у групі Ліги Європи – Мальме.

Чемпіонат Швеції, 30 тур

Норчепінг – Юргорден – 2:2

Голи: Лаурітсен, 8, Хакшабановіч, 14 – Черлстьром, 50, Буйя Турай, 65

Вилучення: Торарінссон, 73 (Норчепінг)

Еребру – Мальме – 0:5

Голи: Бенгтсон, 11, Траустасон, 15, Рікс, 57, Розенберг, 61, 67

Хаммарбю – Гекен – 4:1

Голи: Кацанікліч, 35, Джурджіч, 67, Ліндгрен, 70 (аг), Сольхейм, 90+5 – Нільссон, 51

Перед останнім туром на титул залишилося троє претендентів – Юргорден (65 очок), Мальме, (62) та Хаммарбю (62 та гірша різниця). Усі матчі відбувалися в один час, тому команди не знали про результати суперників.

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Мальме та Хаммарбю здобули впевнені перемоги над командами із середини таблиці, а от Юргорден ледь не розгубив свій гандикап. Фаворит перегонів пропустив два м'ячі у дебюті матчу проти Норчепінга і тимчасовим лідером таблиці став саме суперник Динамо, який суттєво покращив свою різницю голів, познущавшись з Еребру. Втім, святкувати чемпіонство Мальме так і не судилось – Юргорден здійснив вражаючий камбек у другому таймі і таки вирвав рятівне очко, якого виявилось достатньо для тріумфу. "Небесно-блакитні" задовольнилися другою позицією, Хаммарбю – третій.

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До слова, Мальме не може виграти рідний чемпіонат вже другий рік поспіль, хоча до того здобував титул у чотирьох з п'яти сезонів. Натомість Юргорден востаннє закінчував сезон на першому місці аж у 2005 році.