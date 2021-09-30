Кубок Лібертадорес, півфінал. Матч-відповідь

Барселона (Еквадор) – Фламенго (Бразилія) – 0:2 (перший матч – 0:2)

Голи: Бруно Енріке, 18, 50

Після перемоги в першій грі саме Фламенго вважався фаворитом на вихід у фінал. Прогнози справдилися і в матчі-відповіді. Результат зробила зв'язка Евертон-Бруно Енріке. Перший двічі асистував, а другий оформив дубль. Спершу Енріке реалізував вихід віч-на-віч, а по перерві вразив майже порожні ворота.

"Дербі Динамо" відбулося у півфіналі Копа Лібертадорес – один з екс-легіонерів киян оформив вирішальний гол

Таким чином, фінал Копа Лібертадорес, який запланований на 27 листопада в Монтевідео, буде бразильським. Суперником Фламенго стане Палмейрас – чинний володар трофею. У складі цієї команди виступають екс-форвард Шахтаря Луїс Адріано та вінгер Дуду, який свого часу не закріпився в Динамо.