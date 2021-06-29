За підсумками групового етапу до плей-офф Копа Амеріка-2021 вийшли 8 команд – по 4 з кожної з групи. Остаточно завершили свої виступи на турнірі Болівія та Венесуела.

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Визначені пари 1/4 фіналу Копа Амеріка-2021:

Перу – Парагвай – 3 липня, початок о 00:00.

Бразилія – Чилі – 3 липня, початок о 03:00.

Уругвай – Колумбія – 4 липня, початок о 01:00.

Аргентина – Еквадор – 4 липня, початок о 04:00.

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