Копа Амеріка: визначились усі пари 1/4 фіналу турніру
29 червня 10:19 - Читать на русском
Останні матчі групового етапу Копа Амеріка-2021 дозволили остаточно визначитись із чвертьфінальними парами турніру.
За підсумками групового етапу до плей-офф Копа Амеріка-2021 вийшли 8 команд – по 4 з кожної з групи. Остаточно завершили свої виступи на турнірі Болівія та Венесуела.
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Визначені пари 1/4 фіналу Копа Амеріка-2021:
Перу – Парагвай – 3 липня, початок о 00:00.
Бразилія – Чилі – 3 липня, початок о 03:00.
Уругвай – Колумбія – 4 липня, початок о 01:00.
Аргентина – Еквадор – 4 липня, початок о 04:00.
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