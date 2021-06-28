Відбулись поєдинки 4-го туру групи B Копа Амеріка-2021, серед яких перша невдача збірної Бразилії на турнірі. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, 4-й тур

Бразилія – Еквадор – 1:1

Голи: Мілітао, 37 – Мена, 53

Венесуела – Перу – 0:1

Гол: Каррільйо, 48

Еквадор став першою командою, яка перервала переможну ходу бразильців на Копа Амеріка. Перший тайм був за "селесао" – Мілітао замкнув навіс зі стандарту у виконанні Евертона наприкінці першої половини. Втім, еквадорці відігрались по перерві – Мена замкнув скидку Еннера Валенсії у штрафному майданчику.

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Перу ж мінімально впоралось з Венесуелою. Венесуельці мали чималу кількість нагод, але реалізувати їх ніяк не вдавалось. Єдиний же гол у зустрічі в активі Каррільйо, який вколотив м'яч з близької відстані у самісіньку дев'ятку та приніс перемогу перуанцям.

Таким чином, Бразилія залишилась лідером групи з 10 очками, Перу з 7 пунктами розташувалось на 2 сходинці, а Еквадор відірвався від Венесуели та зіграє у плей-офф Копа Амеріка. Третє ж місце за собою зберігає Колумбія з 4 заліковими балами.

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