Копа Амеріка-2021, група A, 5-й тур

Болівія – Аргентина – 1:4

Голи: Сааведра, 60 – А. Гомес, 6, Мессі, 33, (пен.), 42, Лаутаро Мартінес, 65

Уругвай – Парагвай – 1:0

Гол: Кавані, 21, (пен.)

Аргентинці досить швидко вийшли вперед завдяки голу екс-партнера Маліновського Алехандро Гомеса. Після трохи затяжної атаки Мессі перекинув захисника, а Папу без проблем розстріляв голкіпера. Трохи пізніше він повернув боржок Мессі, заробивши пенальті – Ліонель без проблем його реалізував.

Перед перервою Мессі зробив перевагу розгромною, перекинувши м'яч над голкіпером в один дотик. У другому таймі Болівія відквитала один м'яч зусиллями Сааведри, який з близької відстані пробив у дев'ятку. А крапку в матчі поставив Лаутаро Мартінес, який вдало зіграв на добиванні.

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Уругвай же досить скромно обіграв Парагвай. Хоча вже в самому дебюті зустрічі втратив класний шанс, але Де Арраскаета з меж штрафного потужно пробив у стійку. Пізніше він же вдруге поцілив у каркас воріт, а на 21 хвилині Кавані заробив право на пенальті, який легко реалізував. Уругвайці тиснули майже весь час, проте більше забити їм так і не вдалось – гра завершилась їхньою мінімальною перемогою.

Таким чином, Аргентина залишилась лідером групи A, набравши 10 очок (як і Бразилія), Уругвай з 7 пунктами залишився другим, а Парагвай третій з 5 заліковими балами. Болівія ж стала єдиною командою, яка не набрала жодного очка за 4 матчі групового етапу Копа Амеріка-2021.