Копа Амеріка: Уругвай несподівано не зміг перемогти Японію

Відбувся матч 2-го туру Копа Амеріка у групі С. Уругвай зустрівся з Японією.

Копа Амеріка, 2-й тур, група С

Уругвай – Японія – 2:2

Голи: Суарес, 32, Хіменес, 66 – Мійоші, 25, 59

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У 2-у турі Копа Амеріка Уругвай зустрічався з Японією. На 25-ій хвилині вперед несподівано вийшла азіатська збірна, щоправда через 7 хвилин Суарес ударом з пенальті відновив паритет у зустрічі.

Уругвай діяв на полі краще, але у другому таймі вперед знову вийшли японці, на 59-ій хвилині дублем відзначився Мійоші, але згодом Хіменес ударом головою встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:2.

Після цього матчу Уругвай очолює групу С, маючи в активі 4 залікових пункти, Японія набрала своє перше очко на турнірі та йде третьою, проте Еквадор та Чілі ще не зіграли свій матч.

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