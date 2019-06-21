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Копа Америка: Уругвай неожиданно не смог победить Японию

08:26 79 Читати українською
Копа Америка: Уругвай неожиданно не смог победить Японию
Уругвай – Япония / Уругвай

Состоялся матч 2-го тура Копа Америка в группе С. Уругвай встретился с Японией.

 

Копа Америка, 2-й тур, группа С

Уругвай – Япония – 2:2

Голы: Суарес, 32, Хименес, 66 – Мийоши, 25, 59

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В втором туре Копа Америка Уругвай встречался с Японией. На 25-й минуте вперед неожиданно вышла азиатская сборная, правда через 7 минут Суарес ударом с пенальти восстановил паритет во встрече.

Уругвай действовал на поле лучше, но во втором тайме вперед снова вышли японцы, на 59-й минуте дублем отметился Мийоши, но впоследствии Хименес ударом головой установил окончательный счет во встрече – 2:2.

После этого матча Уругвай возглавляет группу С, имея в активе 4 зачетных пункта, Япония набрала свое первое очко на турнире и идет третьей, однако Эквадор и Чили еще не сыграли свой матч.

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