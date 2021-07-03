Відбулись перші чвертьфінали Копа Амеріка-2021, в яких визначились двоє учасників півфіналів турніру. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Копа Амеріка-2021, 1/4 фіналу.

Бразилія – Чилі – 1:0

Гол: Пакета, 46

Вилучення: Габріель Жезус, 48 (Бразилія)

Перу – Парагвай – 3:3 (серія пенальті – 4:3)

Голи: Г. Гомес, 21, (аг.), Лападула, 40, Йотун, 80 – Г. Гомес, 11, Жуніор Алонсо, 54, Авалос, 90

Вилучення: Каррільйо, 85 – Г. Гомес, 45+3

Бразилія у непростому поєдинку обіграла Чилі. Перша половина пройшла фактично без моментів, а початок другого тайму видався дуже насиченим на події. Спочатку рахунок відкрив Пакета, який обігрався з Неймаром, виграв боротьбу в захисника та пробив повз голкіпера.

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Вже за 2 хвилини Бразилія залишилась в меншості через брутальний фол Габі Жезуса – нападник Манчестер Сіті прямою ногою влетів в обличчя захиснику. Чилійці навіть зрівняли рахунок, але гол Варгаса скасували через офсайд. Врятувати міг і Бреретон, але його удар головою влучив у поперечку. В підсумку, "селесао" святкували дуже важку перемогу.

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Перу та Парагвай влаштували справжній трилер у другому чвертьфіналі. Головною дійовою особою першого тайму став парагваєць Густаво Гомес, який спочатку відкрив рахунок у матчі, згодом забив у власні ворота, а під кінець половини отримав другу жовту картку. Перша половина завершилась мінімальною перевагою перуанців (2:1), а от у другому таймі Парагвай врятувався аж на 90 хвилині, зробивши рахунок 3:3. А в серії пенальті Перу виявилась сильнішою, оформивши другу путівку в 1/2 фіналу.

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