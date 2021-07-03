Копа Америка-2021, 1/4 финала.

Бразилия – Чили – 1:0

Гол: Пакета, 46

Удаление: Габриэль Жезус, 48 (Бразилия)

Перу – Парагвай – 3:3 (серия пенальти – 4:3)

Голы: Г. Гомес, 21, (аг.), Лападула, 40, Йотун, 80 – Г. Гомес, 11, Жуниор Алонсо, 54, Авалос, 90

Удаление: Каррильо, 85 – Г. Гомес, 45+3

Бразилия в непростом поединке обыграла Чили. Первая половина прошла фактически без моментов, а начало второго тайма выдалось очень насыщенным на события. Сначала счет открыл Пакета, который обыгрался с Неймаром, выиграл борьбу у защитника и пробил мимо голкипера.

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Уже через 2 минуты Бразилия осталась в меньшинстве из-за грубого фола Габи Жезуса – нападающий Манчестер Сити прямой ногой влетел в лицо защитнику. Чилийцы даже сравняли счет, но гол Варгаса отменили из-за офсайда. Спасти мог и Бреретон, но его удар головой попал в перекладину. В итоге, "селесао" праздновали очень тяжелую победу.

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Перу и Парагвай устроили настоящий триллер во втором четвертьфинале. Главным действующим лицом первого тайма стал парагваец Густаво Гомес, который сначала открыл счет в матче, позже забил в собственные ворота, а под конец половины получил вторую желтую карточку. Первая половина завершилась минимальным преимуществом перуанцев (2:1), а вот во втором тайме Парагвай спасся аж на 90 минуте, сделав счет 3:3. А в серих пенальти Перу оказалось сильнее, оформив вторую путевку в 1/2 финала.

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