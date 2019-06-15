Бразилія розгромила Болівію у стартовому матчі Копа Амеріка-2019

Збірна Бразилії розбила Болівію в стартовому матчі Копа Амеріка-2019. Звіт про поєдинок читайте на сайті "Футбол 24".

Копа Амеріка-2019, 1-й тур

Бразилія – Болівія – 3:0

Голи: Коутінью, 50, (пен.), 53, Евертон, 85

Бразильці розпочали Копа Амеріка-2019 з надупевненої перемоги над Болівією. Перший тайм пройшов під великою перевагою "пентакампеонів", проте голами відзначитися не вдалося. А ось на початку другого тайму Коутіньо відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті за гру рукою болівійського захисника.

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Вже через 3 хвилини Філіппе оформив дубль, головою занісши м'яч у ворота після передачі Фірміно. А крапку в матчі поставив Евертон, класним ударом з лінії штрафного влучивши у дальній кут.