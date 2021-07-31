Товариські матчі

Манчестер Сіті – Барнслі – 4:0

Голи: Едозі, 23, Найт, 30, Марез, 34. Аке, 68

Нереалізований пенальті: Палмер, 41 (МС)

Штутгарт – Барселона – 0:3

Голи: Депай, 21, Демір, 36, Пуч, 73

Ніцца – Мілан – 1:1

Голи: Гуїрі, 59 (пенальті) – Жиру, 66

Наполі розбив Баварію і продовжив ганебну серію Нагельсманна

Чемпіон Англії на поєдинок проти Барнслі вийшов в експериментальному складі, та це не завадило вчинити розгром ще до перерви. Голами відзначилися дует юних форвардів Едозі-Найт, а також Ріяд Марез, який з льоту замкнув навіс Менді з лівого флангу. Конкурент француза за місце в основі – Олександр Зінченко – відіграв увесь другий тайм. Це перша поява українця у складі "містян" після Євро-2020. Але останній гол забив Натан Аке.

The fourth goal has arrived courtesy of @NathanAke!



You can watch the remaining minutes over on CITY+: https://t.co/4Uww64RAPp



4-0 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/CbZYic3hvj — Manchester City (@ManCity) July 31, 2021

Барселона теж зробила заявку на перемогу ще в першій половині. На 21-й хвилині Мемфіс Депай гарматним пострілом із меж штрафного майданчика реалізував момент, створений розкішним пасом де Йонга з центрального кола. Згодом юний австрієць Юсуф Демір в один дотик замкнув простріл Грізманна. А на 73-й Рікард Пуч реалізував вихід віч-на-віч після розрізної передачі тієї ж французької "сімки" Барси.

Нарешті Мілан розійшовся миром із французькою Ніццою. "Орлята" повели в рахунку на старті другого тайму, коли Амін Гуйрі реалізував одинадцятиметровий. Але в "россонері" був свій джокер. Ветеран Олів'є Жиру з'явився на полі на 61-й хвилині, а вже за 5 хвилин оформив дебютний гол за Мілан. Кастільєхо класно навісив зі штрафного, а французький форвард ефектно вгатив м'яч у сітку.