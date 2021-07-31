Товариські матчі

Баварія – Наполі – 0:3

Голи: Осімхен, 69, 71, Машак, 85

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Усі три м'ячі мюнхенці пропустили після перерви внаслідок помилок в обороні. Спершу Віктор Осімхен скористався перехопленням партнера і з-за меж штрафного пробив прямісінько в дальній кут. Далі нігерійський форвард ефектно завершив швидку контратаку Наполі. А на 85-й хвилині Зінедін Машак пробив Ульрайха ще одним пострілом із середньої дистанції.

Отже, Баварія не здобула жодної перемоги під керівництвом Юліана Нагельсманна в міжсезоння. "Ротен" програли Кельну (2:3) і Борусії М (0:2), а також зіграли внічию з Аяксом (2:2). Уже 6 серпня мюнхенці проведуть перший офіційний матч сезону 2021/22 – проти Бремера в Кубку Німеччини.

Натомість старт нового розіграшу німецької Бундесліги запланований на 13 серпня.

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