Новий тренер Челсі – банкір, курець, черговий "нефутбольний" коуч і ще 7 фактів про Мауріціо Саррі

Лондонський Челсі нарешті оголосив про призначення Мауріціо Саррі головним тренером. "Футбол 24" зібрав 10 цікавих фактів із біографії італійського фахівця, який перебрався до АПЛ.

1. Саррі народився в робітничому кварталі Неаполя Баньйолі, куди його батько приїхав із Тоскани працювати будівельником.

2. Після закінчення контракту батька зі сталевою компанію Italsider сім'я повернулась до Фільїне-Вальдарно – тосканського містечка поблизу Флоренції, де й зростав новопризначений тренер "синіх".

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3. Це, однак, не завадило найкращому тренеру Наполі в XXI ст. підтримувати з дитинства саме неаполітанський клуб.

"У роки мого дитинства всі вболівали за Мілан, Інтер, Ювентус, Фіорентину. Лише я один уболівав за Наполі, хоча клуб і не був конкурентом для них. Я – справжній неаполітанець і ніколи не розумів тих, хто вболівав за інші команди!"

4. Трудову діяльність Саррі почав у Banca Monte dei Paschi di Siena – найстарішому банку світу, що розташований в італійській Сієні. Через роботу він був у відрядженнях у Лондоні, Цюриху та Люксембурзі.

5. У той час Мауріціо Саррі вдень нудьгував в офісі фінансової установи, а ввечері грав сам і тренував аматорські колективи. На професійному рівні виступати йому не довелося.

"Я ніколи не грав у футбол на професійному рівні, тому були ті, хто вважав мене дурнем, а не тренером".

6. У 1999 році, коли Саррі виповнилося 40, майбутній керманич Челсі вирішив піти з банківської справи та повністю зосередитися на тренерському ремеслі.

7. Одне зі своїх прізвиськ – "Містер-33" Мауріціо Саррі отримав на зламі тисячоліть. Ті, хто слідкував за любительським клубом Сансовіно, наполягають, що саме 33 варіанти дій при стандартах було в арсеналі підопічних італійського фахівця.

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8. Першим серйозною командою Саррі став тоді клуб серії B Пескара – "дельфінів" він очолив перед сезоном 2005/06 і завершив чемпіонат у середині турнірної таблиці.

9. Найбільшого успіху Мауріціо Саррі досягнув у Наполі, який очолював упродовж трьох сезонів. Щороку "партенопейці" під його опікою набирали більше очок у Серії А, але так і не змогли перервати гегемонію туринського Ювентуса.

10. Саррі – заядлий курець. У минулому розіграші Ліги чемпіонів РБ Лейпциг побудував кімнату для куріння в гостьовій роздягальні спеціально для екс-тренера Наполі.

"Щодо куріння я вже збився з рахунку. На лаві для запасних під час матчів палити не можна. Але на стадіоні Карло Кастеллані (домашня арена Емполі – Футбол 24) немає бар'єрів, тому тут вистачає фанатів, у яких можна "стрельнути" одну-другу цигарку".

Мауріціо Саррі в суботу вже спостерігав за тренуванням своєї нової команди на базі в Кобхемі. До старту нового сезону залишається трохи менше місяця, тому 59-річний італієць відразу потрапив із корабля на бал. Уже 5 серпня на Саррі та його нову компанію чекає серйозне випробування на Уемблі – матч за Суперкубок Англії проти Манчестер Сіті.