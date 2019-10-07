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Конте змушує Лукаку більше тренуватись через надмірну вагу форварда

7 жовтня 23:40 140 Читать на русском
Конте змушує Лукаку більше тренуватись через надмірну вагу форварда
Ромелу Лукаку та Антоніо Конте / Фото ФК Інтер

Головний тренер Інтера Антоніо Конте оцінив форму нападника "нерадзуррі" Ромелу Лукаку.

"Ромелу через свої габарити повинен більше тренуватися. На початку сезону Лукаку травмував спину. Нам не вистачало його в матчі з Барселоною (1:2 – прим.).

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Ромелу дуже мотивований і хоче показати свою найкращу гру. Сподіваюся, що всі його проблеми вже позаду, і він буде готовий на всі 100%", – цитує Конте Goal.com.

В поточному сезоні Серії А Лукаку провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами. Після 7-ми турів Інтер перебуває на другій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Ювентуса на одне очко.

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Теги
Італія Інтер Інтер Антоніо Конте Антоніо Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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