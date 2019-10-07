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Конте заставляет Лукаку больше тренироваться из-за избыточного веса форварда

7 октября 23:40 14 Читати українською
Конте заставляет Лукаку больше тренироваться из-за избыточного веса форварда
Ромелу Лукаку и Антонио Конте / Фото ФК Интер

Главный тренер Интера Антонио Конте оценил форму нападающего "нерадзурри" Ромелу Лукаку.

"Ромелу из-за своих габаритов должен больше тренироваться. В начале сезона Лукаку травмировал спину. Нам не хватало его в матче с Барселоной (1:2 – прим.).

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Ромелу очень мотивирован и хочет показать свою лучшую игру. Надеюсь, что все его проблемы уже позади, и он будет готов на все 100%", – цитирует Конте Goal.com.

В текущем сезоне Серии А Лукаку провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами. После 7-ми туров Интер находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от Ювентуса на одно очко.

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Италия Антонио Конте Антонио Конте Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Интер Интер
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