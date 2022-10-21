Наставник "шпор" Антоніо Конте не планує залишатися в Тоттенхемі. Пріоритетом тренера вважають повернення у Ювентус.

Антоніо Конте регулярно відкладає перемовини про новий контракт із Тоттенхемом. Чинна угода завершується вже влітку. "Шпори" пропонують тренеру 15 мільйонів фунтів на рік, але наставник взяв паузу.

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Це означає лише одне – Конте не хоче залишатися в Тоттенхемі та збирається піти. Італієць так само робив у Ювентусі та Інтері – якщо він уникав відповіді на питання про контракт, то в кінці сезону залишав клуб.

Пріоритетом для 53-річного тренера є повернення в Ювентус, який переживає справжню кризу з Массіміліано Аллегрі. Конте хоче повернутися в Італію та готовий влітку знову очолити туринську команду. Навіть робота в Інтері, яка зіпсувала стосунки "Графа" з фанатами Ювентуса, не відлякує тренера, стверджує Daily Mail.

Віце-президент Юве Павел Недвед теж хотів би бачити колишнього одноклубника в туринському клубі. Шанси на повернення Антоніо вважають доволі великими, адже багатьом очевидно, що з Аллегрі "Стара синьйора" себе вичерпала.

Конте очолював Ювентус з 2011 по 2014 рік. Далі працював у збірній Італії, Челсі та Інтері. Тоттенхем очолив у листопаді 2021-го.

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