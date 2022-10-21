Наставник "шпор" Антонио Конте не намерен оставаться в Тоттенхэме. Приоритетом тренера считается возвращение в Ювентус.

Антонио Конте регулярно откладывает переговоры о новом контракте с Тоттенхэмом. Действующее соглашение истекает уже летом. "Шпоры" предлагают тренеру 15 миллионов фунтов в год, но наставник взял паузу.

Ювентус может вернуть Конте – Аллегри оказался под угрозой увольнения

Это означает только одно – Конте не хочет оставаться в Тоттенхэме и собирается уйти. Итальянец также делал в Ювентусе и Интере – если он избегал ответа на вопрос о контракте, то в конце сезона покидал клуб.

Приоритетом для 53-летнего тренера является возвращение в Ювентус, переживающий настоящий кризис с Массимилиано Аллегри. Конте хочет вернуться в Италию и готов летом снова возглавить туринскую команду. Даже работа в Интере, которая испортила отношения "Графа" с тифози Ювентуса, не отпугивает тренера, утверждает Daily Mail.

Вице-президент Юве Павел Недвед тоже хотел бы видеть бывшего одноклубника в туринском клубе. Шансы на возвращение Антонио считают достаточно большими, ведь многим очевидно, что с Аллегри "Старая синьора" себя исчерпала.

Конте возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год. Далее работал в сборной Италии, Челси и Интере. Тоттенхэм возглавил в ноябре 2021 года.

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