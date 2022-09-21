Наставник "Старої синьйори" Массіміліано Аллегрі вперше опинився під реальною загрозою звільнення. Восьме місце в чемпіонаті Італії, дві поразки у двох стартових турах ЛЧ – апогеєм для керівництва клубу стало фіаско від Монци.

Раніше босів Ювентуса від зміни тренера стримував фінансовий фактор, а саме необхідність виплати серйозної компенсації Аллегрі у випадку звільнення. Ймовірно, бажання покращити ситуацію таки переважило.

Принаймні, туринський клуб вже контактував з представниками Антоніо Конте щодо потенційного призначення. Про це повідомив журналіст Танкреді Палмері у Twitter.

Нагадаєм, Конте очолював Ювентус з 2011 по 2014 рік. Далі "Граф" працював у збірній Італії, Челсі, Інтері, а минулого року очолив Тоттенхем, з яким у першому сезоні фінішував на 4-му місці АПЛ. У поточному чемпіонаті "шпори" йдуть третіми, на 1 бал відстаючи від лідера.

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