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Конте вимагає у Челсі неймовірну компенсацію за розрив контракту

09:47 415 Читать на русском
Конте вимагає у Челсі неймовірну компенсацію за розрив контракту
Антоніо Конте / фото: Corriere dello Sport

Колишній наставник Челсі Антоніо Конте ніяк не узгодить офіційне припинення співпраці з лондонським клубом.

Антоніо Конте, який покинув Челсі по завершенні сезону 2017/18, вимагає у лондонського клубу 23 млн за дострокове розірвання контракту. З них 13 млн італієць вимагає власне за припинення співпраці, а ще 10 млн – за завдання шкоди своїй репутації, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Челсі у свою чергу не згоден з такими вимогами свого екс-тренера. Лондонський клуб висунув Конте свої звинувачення. Зокрема, Антоніо звинуватили у порушенні деяких пунктів контракту зі спонсорами Челсі, паркуванні свого автомобіля у неналежному місці та регулярному запізненні на прес-конференції.

Обидві сторони готові йти до кінця, тому не виключено, що попереду судова тяганина.

До слова, нещодавно повідомлялось, що Конте узгодив розірвання контракту з Челсі.

49-річний Конте очолив Челсі влітку 2016 року та привів команду до перемоги в АПЛ та КУбку Англії.

Теги
Челсі Челсі Англія Антоніо Конте Антоніо Конте
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