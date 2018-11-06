Конте требует у Челси невероятную компенсацию за разрыв контракта

Бывший наставник Челси Антонио Конте никак не согласует официальное прекращение сотрудничества с лондонским клубом.

Антонио Конте, который покинул Челси по окончании сезона 2017/18, требует у лондонского клуба 23 млн за досрочное расторжение контракта. Из них 13 млн итальянец требует собственно за прекращение сотрудничества, а еще 10 млн – за причинение вреда своей репутации, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Челси в свою очередь не согласен с такими требованиями своего экс-тренера. Лондонский клуб выдвинул Конте свои обвинения. В частности, Антонио обвинили в нарушении некоторых пунктов контракта со спонсорами Челси, парковке своего автомобиля в неположенном месте и регулярном опоздании на пресс-конференции.

Обе стороны готовы идти до конца, поэтому не исключено, что впереди судебная волокита.

К слову, недавно сообщалось, что Конте согласовал расторжения контракта с Челси.

49-летний Конте возглавил Челси летом 2016 года и привел команду к победе в АПЛ и Кубке Англии.