Почеттіно зізнався, чому відмовився очолити Реал

"Кожен тренер повинен бути готовим до звільнення, тому відставка з Тоттенхема не стала для мене великою несподіванкою. Чи шкодую я, що не розірвав контракт раніше заради Реала? Я був щасливий у Тоттенхемі, тому без проблем підписав нову угоду.

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Ми розійшлися дуже добре, наші стосунки бездоганні. Завжди кажу, що ми теж припускалися помилок, які призвели до того, що, зрештою, трапилося. Хоча ми очікували більшої підтримки, щоб переламати ситуацію. Але в підсумку наші дороги розійшлися, бо перерва була необхідна для обох сторін", – цитує Почеттіно El Pais.

Нагадаємо, аргентинець перебуває без роботи з листопада 2019 року після звільнення з Тоттенхема. Під його керівництвом "шпори" не виграли жодного трофею, але дійшли до фіналу ЛЧ 2018/19. Свого часу Почеттіно був одним із кандидатів на посаду наставника Реала.

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