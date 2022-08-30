"З новими гравцями ми почали працювати лише півтора місяця тому. Коли потрібно грати кожні три дні, цілком природно проводити ротацію.

Конте хоче підписати Маліновського – Тоттенхем вже підготував гроші на трансфер

Футболісти мають бути досить розумними, щоб розуміти, що часом потрібно розпочати матч на лавці, потім вийти та змінити хід гри. І за цей час клуб має можливість зрозуміти, чи справді вдалося зібрати цілком підходящий склад, чи є над чим попрацювати.

Якщо порівнювати з минулим сезоном, зараз ми ближчі до ідеалу. Однак для того, щоб приєднатися до інших клубів на топ-рівні, нам потрібні час, терпіння та трансферні вікна. Нам потрібні ще як мінімум два трансферні вікна для виходу на такий самий рівень", – цитує Конте Daily Mail.

Тоттенхем завдяки дублю Кейна здолав Ноттінгем, Вест Хем вперше переміг, Ньюкасл врятував нічию з Вулверхемптоном