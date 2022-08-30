Конте розкрив просту умову, за якої Тоттенхем зможе боротись за медалі з Ман Сіті й Ліверпулем
Головний тренер "шпор" Антоніо Конте переконаний, що колектив ще потребує підсилень задля завоювання чемпіонства АПЛ.
"З новими гравцями ми почали працювати лише півтора місяця тому. Коли потрібно грати кожні три дні, цілком природно проводити ротацію.
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Футболісти мають бути досить розумними, щоб розуміти, що часом потрібно розпочати матч на лавці, потім вийти та змінити хід гри. І за цей час клуб має можливість зрозуміти, чи справді вдалося зібрати цілком підходящий склад, чи є над чим попрацювати.
Якщо порівнювати з минулим сезоном, зараз ми ближчі до ідеалу. Однак для того, щоб приєднатися до інших клубів на топ-рівні, нам потрібні час, терпіння та трансферні вікна. Нам потрібні ще як мінімум два трансферні вікна для виходу на такий самий рівень", – цитує Конте Daily Mail.
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