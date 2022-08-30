"С новыми игроками мы начали работать всего полтора месяца назад. Когда нужно играть каждые три дня, вполне естественно проводить ротацию.

Конте хочет подписать Малиновского – Тоттенхэм уже подготовил деньги на трансфер

Футболисты должны быть достаточно умными, чтобы понимать, что нужно начать матч на скамейке, затем выйти и изменить ход игры. И за это время клуб имеет возможность понять, действительно ли удалось собрать вполне подходящий состав, есть ли над чем поработать.

Если сравнивать с прошлым сезоном, сейчас мы ближе к идеалу. Однако для того, чтобы присоединиться к другим клубам на топ-уровне, нам нужно время, терпение и трансферные окна. Нам нужны еще как минимум два трансферных окна для выхода на такой же уровень", – цитирует Конте Daily Mail .