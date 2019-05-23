Конте отримуватиме 10 мільйонів євро на рік, якщо очолить Інтер

Антоніо Конте близький до підписання контракту з Інтером.

Міланський клуб підготував для італійського спеціаліста контракт з зарплатнею у 10 мільйонів євро на рік, повідомляє Goal.com. Також джерело зазначає, що сторонам залишилось узгодити деякі незначні деталі, після чого угоду буде підписано.

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Нагадаємо, останнім клубом Конте був лондонський Челсі, з якого італійця звільнили рік тому. Нещодавно 49-річний спеціаліст довів у суді неправомірність свого звільнення.

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Зауважимо, що за тур до закінчення італійської Серії А Інтер під керівництвом Лучано Спалетті посідає 4 місце у турнірній таблиці.