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Конте отримуватиме 10 мільйонів євро на рік, якщо очолить Інтер

00:45 253 Читать на русском
Конте отримуватиме 10 мільйонів євро на рік, якщо очолить Інтер
Антоніо Конте / Фото AFP

Антоніо Конте близький до підписання контракту з Інтером.

Міланський клуб підготував для італійського спеціаліста контракт з зарплатнею у 10 мільйонів євро на рік, повідомляє Goal.com. Також джерело зазначає, що сторонам залишилось узгодити деякі незначні деталі, після чого угоду буде підписано.

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Нагадаємо, останнім клубом Конте був лондонський Челсі, з якого італійця звільнили рік тому. Нещодавно 49-річний спеціаліст довів у суді неправомірність свого звільнення.

Конте найближчим часом очолить Інтер, – SkySports

Зауважимо, що за тур до закінчення італійської Серії А Інтер під керівництвом Лучано Спалетті посідає 4 місце у турнірній таблиці.

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Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Інтер Інтер
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