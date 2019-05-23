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Конте будет получать 10 миллионов евро в год, если возглавит Интер

00:45 87 Читати українською
Конте будет получать 10 миллионов евро в год, если возглавит Интер
Антонио Конте / Фото AFP

Антонио Конте близок к подписанию контракта с Интером.

Миланский клуб подготовил для итальянского специалиста контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год, сообщает Goal.com. Также источник отмечает, что сторонам осталось согласовать некоторые незначительные детали, после чего соглашение будет подписано.

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Напомним, последним клубом Конте был лондонский Челси, с которого итальянца уволили год назад. Недавно 49-летний специалист доказал в суде неправомерность своего увольнения.

Конте в ближайшее время возглавит Интер, – SkySports

Заметим, что за тур до окончания итальянской Серии А Интер под руководством Лучано Спалетти занимает 4 место в турнирной таблице.

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Италия Антонио Конте Антонио Конте Интер Интер
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