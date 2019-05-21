Челсі програв судову справу Антоніо Конте – лондонці винні тренеру чималу суму

У італійця Антоніо Конте та Челсі залишилися нерозв'язані конфлікти.

Суд зобов'язав лондонців виплатити колишньому наставнику 9 млн фунтів, інформує The Times.

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Антоніо Конте виграв юридичну битву проти Челсі. Екс-наставник клубу зміг довести неправомірність свого звільнення після сезону 2017/18. Челсі повинен оплатити послуги 49-річного фахівця за останній рік контракту.

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Нагадаємо, Конте провів 12 місяців у відпустці, але останнім часом з'явилися серйозні чутки про його повернення в Серію А.