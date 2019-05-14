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Конте очолить Інтер за однієї умови

14 травня 13:18 1093 Читать на русском
Конте очолить Інтер за однієї умови
Антоніо Конте / соцмережі

Антоніо Конте готовий очолити Інтер, але є один нюанс.

Антоніо Конте прийме пропозицію очолити Інтер лише тоді, коли переконається, що не отримає пропозиції від Ювентуса, повідомляє Corrierre dello Sport.

Інтер – К'єво – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Наразі керівництво "б'янконері" роздумує над майбутнім Массіміліано Аллегрі, а в середу вони проведуть особисту зустріч. Конте очікує її результатів.

Також італієць чекав на пропозиції від Манчестер Юнайтед та ПСЖ, але обидва клуби залишать на посаді своїх нинішніх наставників.

Раніше повідомлялось, що фахівець узгодив з Інтером 3-річний контракт.

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Теги
Трансфери Італія Трансфери Ювентуса Антоніо Конте Антоніо Конте Ювентус Ювентус Трансфери Чемпіонату Італії Інтер Інтер
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