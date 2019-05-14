Інтер – К'єво – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Інтер на своєму полі переграв останню команду Серії А К'єво в матчі 36 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 36 тур

Інтер – К’єво – 2:0

Голи: Політано, 39, Перішіч, 86

Вилучення: Рігоні, 76 (К’єво, друга жовта картка)

Інтер не без проблем переміг К’єво, Болонья на власному полі розгромила Парму

Інтер у рамках 36 туру Серії А вдома приймав К'єво. Підопічним Лучано Спаллетті необхідно було перемагати для того, щоб повернути собі "бронзову" 3 сходинку.

На 38-й хвилині Матео Політано ударом від стійки відкрив рахунок у зустрічі. Після цього майже увесь другий тайм рахунок тримався незмінним, а на 76-й хвилині Рігоні залишив свою команду в меншості. За 10 хвилин після цього Іван Перішіч поставив крапку у зустрічі та допоміг Інтеру набрати 66 очок. У разі перемоги над Наполі "нерадзуррі" достроково оформлять путівку в Лігу чемпіонів.