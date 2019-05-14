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Інтер – К'єво – 2:0 – відео голів та огляд матчу

14 травня 10:42 132 Читать на русском
Інтер – К'єво – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Інтер – К'єво – 2:0 / ФК Інтер

Інтер на своєму полі переграв останню команду Серії А К'єво в матчі 36 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу.

39’ Маттео Політано
86’ Іван Перішіч
 
Нікола Рігоні 76’
39’ Маттео Політано
76’ Нікола Рігоні
86’ Іван Перішіч

Італія. Серія А, 36 тур

Інтер – К’єво – 2:0

Голи: Політано, 39, Перішіч, 86

Вилучення: Рігоні, 76 (К’єво, друга жовта картка)

Інтер не без проблем переміг К’єво, Болонья на власному полі розгромила Парму

Інтер у рамках 36 туру Серії А вдома приймав К'єво. Підопічним Лучано Спаллетті необхідно було перемагати для того, щоб повернути собі "бронзову" 3 сходинку.

На 38-й хвилині Матео Політано ударом від стійки відкрив рахунок у зустрічі. Після цього майже увесь другий тайм рахунок тримався незмінним, а на 76-й хвилині Рігоні залишив свою команду в меншості. За 10 хвилин після цього Іван Перішіч поставив крапку у зустрічі та допоміг Інтеру набрати 66 очок. У разі перемоги над Наполі "нерадзуррі" достроково оформлять путівку в Лігу чемпіонів.

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Відеоновини Італія Інтер Інтер К'єво К'єво Інтер - К'єво
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